$!Fernando Villalona homenajeado en Paseo de las Estrellas de West New York

“Agradecido enormemente por este gran reconocimiento que recibo en la ciudad de West New York por parte del alcalde Félix Roque y todo su equipo. Qué gran distinción y sorpresa para mí ser homenajeado y ser el primer artista dominicano en recibir una estrella en West New York, en los Estados Unidos, en esta fecha tan significativa como lo es, este día patrio 27 de febrero, que todo dominicano celebramos como nuestra independencia nacional. Esta tarde nos vemos en el City Hall de Newark, donde también seré reconocido, acompáñenme a esta distinción. ¡Qué honor!”, posteó el artista.

El merenguero Fernando Villalona agradeció a las autoridades de la ciudad de West New York por el homenaje que le hicier on en el Paseo de las Estrellas. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió la noticia acompañada de varias imágenes.

“Dios no abandona a sus hijos, me siento honrado por la fortaleza y bendiciones que él mismo me brinda para poder continuar el camino del bien sin hacerle daño a quien, el trabajo dignifica al hombre y lo recompensa, este día será un gran inicio de las cosas buenas que el padre celestial me tiene, padre soy tu hijo y bendice a los míos, gracias mi querido país por nunca desampararme y siempre estar ahí en los momentos necesarios. Prometo no defraudarlos. Gracias en especial a la organización Quisqueyanos Unidos en Newark, Oneida Vidal, Amiris Pérez a los alcaldes Félix Roque (West New York), Ras Baraka ( Newark) y todos los que se unieron a este hermoso día. Hoy la República Dominicana está de fiesta y será todos los años este día muy importante para mí. Mañana les público el resumen de estos importantes acontecimientos”, comentó el artista.