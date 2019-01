Fernando Villalona llegó a gastar RD$60 millones en drogas

La época en que el merenguero Fernando Villalona sucumbió ante las adicciones es del todo conocida. Quizás “El Mayimbe” no había tocado el tema monetario. Pero el artista declaró que llegó a gastar unos RD$60 millones de pesos en drogas. “ Yo gastaba interdiario RD$8,000 pesos 23 años atrás. Llegamos a sacar los cálculos y llegué a gastar unos RD$60 millones de pesos”, afirmó el aclamado intérprete de éxitos como “Compañera” y “Te amo demasiado”.

Otras declaraciones

El cantante dominicano de 63 años se refirió al legado artístico que desea dejar y lamentó que no cumplió un sueño de joven de llenar el Madison Square Garden en Nueva York, aunque resaltó que ha recorrido el mundo con su música. Y se ha presentado en el Madison con otros artistas.

“Tengo más de 100 canciones grabadas que nadie ha escuchado, la mayoría inéditas. Ese es el legado que pretendo dejar. Todavía quiero seguir grabando”, manifestó.

De su vida personal narró que tiene 11 hermanos de padre y madre, pero le suma otros cinco por parte de su padre. Y confesó que era un mal estudiante; sacaba malas notas, pero, en su defensa, era muy respetuoso con los maestros que al final lo trataban con cariño.

La conversación se extendió por dos horas.

Sobre su amor por la música, Fernando Villalona le contó a Matías que los vecinos de su pueblo fueron los que lo descubrieron.

“Cuando se iba la luz en mi casa me iba para el parque del pueblo y me ponía a cantar. Sin querer me convertí en el entretenimiento del pueblo”, dijo.

Recordó que aprovechaba la oscuridad para cantar porque así nadie lo veía ni lo reconocía. Pero más tarde los comunitarios lo instaron a cantar debido a que cada noche lo esperaban.

El cantante interpretaba los temas de Javier Solis y Yaco Monti.

Siempre escuchaba la radio y su padre llegó a ser cantante de bolero en la región del Cibao.

Sobre esto, el artista de Loma de Cabrera lamentó no haber podido grabar con su padre, quien falleció en el 2015 a los 83 años.

Quien popularizó el éxito “Carnaval” de Luis Días, tenía 16 años cuando compitió en un festival de música nacional. Por eso el mote de “Fernandito”.