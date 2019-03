$!Fernando Villalona no sufrió un infarto

El Mayimbe, Fernando Villalona salió hoy al frente a rumores de las redes sociales en los que se aseguró que su estado de salud era delicado a causa de un infarto.

Villalona utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema.

“Hola a todos, les hago este vídeo para aclarar sobre un rumor que anda circulando el día de hoy sobre mi estado de salud, donde supuestamente me dio un “infarto” . Agradezco enormemente a todos los que se preocuparon y me llamaron y se comunicaron con mi gente en santo domingo , estamos VIVOS más bien que lola jajaja. Aún y solo Dios sabe cuando me llevará, gracias mil por ese cariño y respaldo los quiero, estoy en unas vacaciones por Orlando. Nos vemos este 01 de abril en la discoteca Jet Set. Voy pa’lla”, escribió.