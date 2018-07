Fernando Villalona se entrega por completo a su público fiel

SANTO DOMINGO. La noche del pasado sábado un gran número de los más devotos seguidores del ‘Mayimbe’ dijeron presente en el concierto “Fernando Villalona Sinfónico” y fueron bien recompensados por su ídolo. Fernando Villalona tuvo una participación sin desperdicio, creciéndose en cada momento. Fueron dos horas y veinte minutos en los que Villalona tomó tan solo breves pausas entre el rosario de canciones con las que llenó de felicidad a los presentes.

“Estoy muy nervioso”, dijo a los presentes apenas iniciado el concierto, siendo reconfortado por su público con un gran aplauso. Que un artista con más de 45 años de carrera se confiese nervioso a la hora de presentarse en la sala principal del Teatro Nacional, demuestra su compromiso con la calidad y el respeto que siente por su público.

Los grandes éxitos del artista sonaron sin parar en una especie de popurrí, en el que Fernando interpretaba los fragmentos más conocidos. Los Merengues y boleros que lo hicieron famoso se alternaban, despertando la emoción de los presentes, bajo los arreglos del maestro Víctor Waill, quien en ocasiones se dejaba contagiar por el ritmo y bailaba, mientras dirigía a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

“Quijote”, “Mi vida eres tú”, “Cama y mesa”, “Te amo demasiado”, “Compañera”, “Confundido”, “Amor perdido”, “Seré”, “A Tatico Henríquez”, “Me he enamorado”, “Morir soñando”, “Mala”, “Soy el culpable”, “Payaso” y “Dominicano soy”, fueron algunos de los temas.

Fernando supo reírse de los achaques de que le han traído los años mostrando su lado más jocoso, afirmando que le era imposible seguirles el paso a los bailarines que le acompañaron en algunas canciones. “Después que uno canta con una gran banda de músicos como esta, uno no quiere cantar de nuevo con la pequeña, el problema es que no me cobrarán como la pequeña”, dijo a modo de chiste, agradeciendo a la Orquesta Filarmónica su acompañamiento y a los que pidió perdón por tener que en ocasiones “caerle detrás”.

Fue una noche para el recuerdo, en la que los presentes revivieron los mejores momentos que el Mayimbe ha regalado con su música y de la que salió airoso.