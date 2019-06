Fernando Villalona se realiza otra prueba de ADN, pero cree que no es su hija

El merenguero dominicano Fernando Villalona expresó que ha hecho colaboraciones para lograr conectar con la nueva generación en la música urbana, pero que ha sido un soporte mutuo.

Al ofrecer los detalles del concierto “Dominicano Soy” que se realizará el próximo 19 de este mes en Hard Rock Live, manifestó que se ha sentido complacido.

“Yo he tenido una colaboración con El Alfa y con eso le di una patadita de la suerte, pero él también a mí porque llegué a su público y él al mío. Eso es maravilloso, de manera que no he estado alejado de las colaboraciones”, comentó el intérprete de “Confundido”.

El artista reconoció la pegada que tiene el movimiento urbano y dijo que si tiene que compartir el escenario o grabar con ellos, lo haría sin problemas.

“Solo les puedo adelantar que compren sus boletas porque será un concierto con muchas sorpresas y sin desperdicios, los mayimbistas no se pueden perder las emociones que vivirán el 19 de junio”, prometió el intérprete de “La hamaquita”.

Fernandito Villalona, “El Mayimbe”, es uno de los intérpretes del gusto popular que ha logrado mantenerse en el mercado a través de los años.

Su repertorio, el cual abarca desde sus inicios en la música como baladista y bolerista en el 1971 incluye temas como “Delirante amor”, “Si me dejaran decidir”, “Déjame volver”, “El gusto”, “Déjate querer”, “Compañera”, “Amaneciendo”, “Tabaco y ron”, “Dominicano soy”, “Mal acostumbrado”, “Cada momento”, “Corazón salvaje” y “No podrás”, entre muchos otros.

Fernando Villalona anunció que entre sus invitados estarán Eddy Herrera y su hermano Angelito Villalona.

Al responder una pregunta de un posible reencuentro con su hermano Aramis, con el que tuvo una diferencia, lo descartó porque en este momento lo siente como un pariente porque se ha portado mal con él y su familia. “Me gustaría restablecer mi relación con él porque es mi hermano, pero ahora no es el momento”, dijo.

El concierto que protagonizará marca el inicio de una relación comercial con el empresario artístico Evelio Herrera.