$!Fernando Villalona se someterá este martes a una cirugía bariátrica

El merenguero Fernando Villalona anunció este lunes que se someterá a la cirugía bariátrica para tratar el problema de sobrepeso.

“El Mayimbe” entrará al quirófano este martes 15 de diciembre.

La intervención será realizada por Luis Betances, quien aparece en una imagen compartida por el intérprete de “Amaneciendo”.

“Queridos seguidores, saben que siempre he sido transparente con ustedes y muchos se han preocupado por mi peso y salud. Es por eso que quiero informarles que en esta pandemia mi peso aumentó más de lo normal y por ende mis doctores y yo hemos decidido que debo someterme a una cirugía bariátrica por mi salud que será realizada este martes 15 de diciembre”, escribió en su mensaje el destacado artista.

Agregó: “Pido a todos ustedes que me tengan en sus oraciones para que Dios me ayude y me de fuerzas porque habrá Mayimbe pa’ rato”.

El artista, que lleva una largo tiempo batallando con la condición de su peso y su salud, prometió mostrar un recorrido en vídeo desde el primer día hasta el proceso de la cirugía que será proyectado en toda sus plataforma más adelante.

Haidy Cruz, especialista en fitness, estuvo una temporada como su entrenadora personal. Fue contratada por la familia del Mayimbe para ayudarlo con los ejercicios del merenguero y el plan de alimentación.