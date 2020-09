$!Filtran comprometedores videos de Shakira y Alejandro Sanz que confirmarían romance

En una de las grabaciones, aparece Shakira hablándole a Alejandro Sanz, quien no aparece en escena, al mismo tiempo que intercambian coqueteos. A los cantantes se les escucha conversar sobre una de las canciones que Shakira le dedicó a su entonces pareja Antonio de la Rúa: “Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio”, dice Sanz, “¿Te gustó?”, pregunta la colombiana. “Mucho. Es muy bonita, nunca me han escrito una canción así”, continúa el español.

Por lo que, la colombiana agrega: “A mí tampoco”, a lo que Alejandro replica “Pues, ¿qué te parece si nos escribimos esas canciones?”.

En el segundo clip, Shakira aparece sentada en el umbral de un edificio donde Sanz aprovecha para continuar con los piropos “¿Por qué eres tan linda? Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces”, a lo que ambos responden con sonrisas nerviosas.

En el último clip, se le observa al cantante español jugar con la cámara para entablar una conversación acerca de la sensualidad.