$!Filtran la dirección de casa de Cardi B y ella contrata a un investigador privado

La cantante de origen dominicano Cardi B no se esconde nada y sale al frente de las criticas.

Ademas, ha asumido su postura de apoyar a Joe Biden y criticar fervientemente a Donald Trump.

Esto pudo dar pie a que fanáticos políticos filtraran la dirección de su vivienda.

De acuerdo con el portal El Diario de NY, uno de los “seguidores” de Donald Trump expuso su dirección y el responsable resultó ser un menor de edad.

Reseña el medio que la intérprete de “I like it” tuvo que contratar a un investigador privado para que identificara a la persona que había publicado la dirección de su casa en Internet y había animado a otros partidarios de Trump a que se pasaran por allí y, si podían, le prendieran fuego a la vivienda.

“Se burlan de mí, y no les hago caso. No me importa, pero déjenme que les diga algo: las cosas pueden ponerse muy intensas“, confesó mediante un ‘live’ de Instagram.