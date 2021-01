$!Finalmente, la hazaña de Carlos Silver es reconocida por el Gobierno

El cantautor Carlos Silver ha puesto su vida en peligro tres veces para lograr que el país tenga un nuevo récord Guiness, esta vez en el área de la música, específicamente de más horas cantando. Sin embargo, por aspectos técnicos, no ha podido concretar este logro.

En más de una ocasión el cantautor se ha quejado de la falta de reconocimiento por parte del Estado, alegando que lo único que busca es que el país sea reconocido a nivel mundial como una nación que no se rinde, de ahí su eslogan: “RD no se rinde”.

Sus quejas fueron finalmente escuchadas y este miércoles la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), por instrucciones del Presidente de la República, Luis Abinader, reconoció al artista, por su hazaña de cantar por 5 días consecutivos sin parar.

El consultor jurídico del PROPEEP, Miguel de La Rosa, en representación del director general José Leonel Cabrera (Neney), y los directores de Planificación y Gabinete de la institución, Ricki Michael Precot y William Lozada, fueron los funcionarios designados por el titular del PROPEEP, Neney Cabera, para entregarle a Carlos Silver, dicho premio, en reconocimiento de su inmenso valor y aporte al país con dicho Reto.

De la Rosa destacó la proeza del joven artista, su entereza familiar y buena formación; lo que atribuyó al padre de Carlos, doctor Eladio Silver, a quien también conoció y trató; tras afirmar que la firmeza y coraje del joven intérprete, para perseguir y lograr sus objetivos, son parte de sus valores familiares.

De su lado, Silver, tras recibir dicha distinción, indicó que: “El legado que queremos dejar con la realización de este Reto, a las presentes y futuras generaciones de dominicanos, es que cuando tomen una iniciativa y abracen un sueño, No se detengan, No se detengan bajo ninguna circunstancias; siempre y cuando el fin sea loable, y para una causa justa, para el bien común y no de una forma egoísta, No se detengan”.

Tras reiterar su agradecimiento al Presidente Luis Abinader, al director de la PROPEEP, Neney Cabrera, y a los funcionarios presentes en dicho acto, al recibir la estatuilla; Silver afirmó que ese mismo sentimiento de “No rendirse” y de poner el nombre de nuestro país en alto, en todo el mundo, fue precisamente lo que lo mantuvo y motivó a cumplir dicha meta, cada día que pasó en dicha Casa de Cristal.

“Dominicanos, éste reconocimiento también es de ustedes, ya que sin su apoyo y confianza a nuestro esfuerzo y dedicación para alcanzar esta meta, no hubiera sido posible, muchas gracias”, indicó el artista.

El reconocimiento se llevó cabo en el Salón de Acto de la PROPEEP, donde el artista estuvo acompañado de su madre, la profesora Bethania Encarnación, su esposa Rossy de Silver, su productor Franklin Toribio y su asistente personal y “Padre Espiritual”, periodista Armando Nolasco.