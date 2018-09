Formación y talento: Los jóvenes detrás de la música sinfónica nacional

José Luis Ureña, experiencia de vida

Egresó de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 2017 y del Conservatorio Nacional de Música en 2012. José Luis Ureña es el único timpanista de la Sinfónica Nacional y uno de los más jóvenes en la historia. “Entré en el 2013. Aparte de eso, soy el primer dominicano en estar patrocinado por una casa de vaquetas (instrumento para tocar). La empresa JG Percussion, de Estados Unidos, me regala las vaquetas; ellos me descubrieron en las redes. Me vieron tocando por Instagram y se interesaron en mí”, cuenta el percusionista que se desempeña como director de la Orquesta juvenil Juan Pablo Duarte del Conservatorio.

Es, además, profesor de la Escuela Elemental Elina Mena y del Conservatorio en la cátedra de batería.

Él confiesa que nació siendo músico. “Vengo de una familia de músicos, aunque no a nivel profesional. Ellos vieron aptitudes en mí. Un ejemplo de eso es que con dos años de vida me paraba a acompañar a mis padres mientras tocaban y yo hacia las claves con las manos, sin haberlo hecho antes. A los cuatro años ya tocaba el bongó. Y a los 18 años empecé a estudiar dirección con Dante”, relata.

Y agrega: “Mis logros se los debo a Dios, por guiar mi camino y a mis padres y a mis hermanos por inspirarme”.

Dentro de sus próximos proyectos, menciona que acaba de ganar la posición como director asistente de Darwin Aquino para la puesta en escena de la ópera de San Luis de Missouri el próximo año.

Producto del barrio

Ureña les recomienda a los jóvenes que quieran estudiar música que lo hagan e insiste en que no es una carrera para ricos. Él declara lo siguiente: “Yo soy del barrio. Nací en Villa Juana, me crie en El Torito de Villa Mella y viví parte de mi vida en San Luis. Yo sé lo que es el barrio; yo soy un talento de barrio, esa es mi definición. No hay excusas. Mi eslabón perfecto para llegar adonde estoy ha sido Dios. No tengo padrinos”.

El joven aprovechó para agradecer a quienes lo hayan ayudado en su formación. Destaca al maestro Dante Cucurullo como su maestro de dirección, así como al maestro Andrés Vidal Hernández y el maestro José Antonio Molina. Además de Rafael Díaz, su maestro de batería y Remy Taveras.

José Luis Ureña afirma que también vive de la música. “Lo más importante es que no veo la música por el dinero, la música es un don que Dios me dio para poderle demostrar al mundo que es una carrera al igual que la ingeniería”, concluye.