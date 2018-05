Francisco Céspedes: “Las madres son la poesía del mundo”

SANTO DOMINGO. Hay personas que hablan tal cual escriben. Esta característica se hace muy evidente al conversar con Francisco Céspedes, quien va hilvanando sus ideas como si recitara un verso.

El intérprete habló con DL a propósito de su concierto “Un Pancho de Madre”, y no dejó de elogiar al ser que califica como el más especial, la mujer, sea madre o no. “Si partimos de lo global, tenemos la madre tierra, que es la protagonista de la creación. Las mujeres son el perfume, el ser más sublime, y las madres son la poesía del mundo. Mi madre no está físicamente conmigo, pero sigue conmigo toda la vida, porque no la dejo morir. En estos mayos hace falta por la pérdida, pero aprendí que el apego no es bueno. No es que no extrañes a tu madre, pero las madres son el amor y yo tengo la dicha de sentirla todos los días”, afirma mientras recita un verso.

En tiempos en que los ritmos urbanos arropan al mercado musical, a Céspedes no parecen preocuparle las tendencias. “La música romántica siempre será el ritmo de los enamorados”, sentencia.

Sobre sus preferencias dice que: “La música que me atrae tiene algunas características como la ética, la estética, buena lírica, calidad rítmica y que tenga que ver con mi forma de ver la vida, con mi forma de soñar. Las cosas que no caben en mi vida son las groserías. La verdad es que no me gustan las exclusiones, la gente que baile lo que le mueva y le divierta, pero hay cosas que no se deben permitir que se pongan en la radio, hay cosas horribles. Tengo un hijo de 14 años, que acostumbrado a consumir otro tipo de música, se quedó asombrado con una canción con unas letras horribles. Es que es un género muy rítmico, las mujeres se ven bien bailándolo, pero hay muchas canciones que no dicen ni aportan nada”.

Concluye diciendo que quienes se trasladen hoy a Hard Rock Café van a disfrutar de un Pancho con más años, más experiencia, y con una sabiduría que ha tratado de aplicar a sus nuevas canciones. “Tengo la suerte de que el público me ha aceptado y todavía mantiene como suyas muchas canciones mías”, dijo antes de despedirse.