Frank Reyes: “He sentido miedo al sacar una producción que no supere Devuélveme mi libertad”

Frank Reyes es un artista que ha sabido moverse bien más allá de ser un cantante y compositor de la bachata. Ha incursionado en la balada y el merengue. Este año, por ejemplo, sometió a la Academia Latina de la Grabación un álbum con el propósito de que su obra sea tomada en consideración para la categoría de “Mejor álbum de merengue/bachata.

El pasado viernes ha vuelto a sus andanzas, esta vez con la versión en balada de la canción “Cómo olvidarte”, una bachata que formó parte de un álbum con la que se ganó el aplauso del público.

En declaraciones a Diario Libre, “El Príncipe de la bachata” recordó que se trata de una canción conocida por el público desde 2016 y sale al mercado en medio de la cuarentena antes del estreno de su próximo disco.

“Hemos presentado una versión en balada de la bachata “Cómo olvidarte” hasta que sea estrenada nuestra nueva producción discográfica, que deberá estar en el mercado a mediados de julio si Dios lo permite”, aseguró el artista.

Aunque no tendrá disponible un video, el artista enfocará sus esfuerzos promocionales en las emisoras. Todo fue rápido y hecho en medio del confinamiento, situación que no le permitió elaborar un videoclip con el estándar de calidad que le caracteriza.

“Espero que donde se toque una balada sea bien acogido por el público y haremos nuestra labor en las redes sociales para motivar al público a que lo escuche”, acotó.

Pero Frank Reyes no se aparta de la bachata, porque desde hace poco tiempo estrenó “Decidí”, su más reciente tema en el denominado género de amargue. El artista está muy agradecido de la reacción que ha tenido el público.

“Este es un tema que se ha mantenido durante diecisiete semanas ocupando la primera posición en las emisoras. Eso ha sido increíble y estoy muy agradecido del como la gente nos sigue apoyando. En cada tema nos esforzamos por dar lo mejor”.

Miedo

“Devuélveme mi libertad” su anterior producción discográfica ha representado un gran reto para el popular bachatero y compositor. Es por eso que asegura que debido a su gran acogida ha tenido una gran presión sobre sus hombros para aventurarse sacar su nueva apuesta.

“Yo siempre doy lo mejor. He sentido miedo al sacar una producción que supere “Devuélveme mi libertad”. Tenia mucho miedo y sin embargo estamos seguro que con la que estamos trabajando la vamos a superar. El público tendrá la oportunidad de escuchar todas esas canciones que han quedado muy bien porque es un álbum que hemos preparado durante un año con todo el cuidado para poder llenar las expectativas que siempre espera el público”.

En esta nueva producción discográfica contará con una colaboración, cuyo nombre no reveló. “Pienso que hay que darle la manos a la gente joven que tiene talento. En esta ocasión hemos invitado a una joven con una voz muy comercial”.

Frank Reyes aprovechó la entrevista con Diario Libre para exhortar a sus colegas a mantener al tanto con lo que acontece con el Grammy Latino por la importancia que tiene para la música latina.

“Nosotros enviamos nuestra producción “Solo merengue”. No me quedé fuera porque he sido uno de los privilegiados porque he sido nominado a esa importante premiación y estar nominado es trascendental. Esperamos que nuestro trabajo sea ponderado, eso es lo primordial y exhorto a mis colegas a presentar buenos trabajos”.

El Covid 19

Frank Reyes está en Santiago. Allí ha estado junto a su familia en total confinamiento. La oportunidad de estar más tiempo con su gente le ha permitido darle más calor. Le ha sacado más provecho porque ha estado en el día a día de su gente.

“Lamentamos la situación por la que han pasado los que han perdido a sus seres queridos y esperamos la pronta recuperación de los enfermos. A nosotros gracias a Dios no nos ha afectado porque hemos venido trabajando durante 28 años. En el plano familiar le he sacado mucho provecho porque he estado junto a ellos y eso me ha hecho sentirme realizado....eso no se compra con dinero, porque no importa la fama, porque lo importante es lo que tu puedes compartir”.

Frank exhortó a la población a cuidarse y a llevar de las orientaciones de las autoridades.

Lo político

Frank Reyes considera que todo ente humano es político. Sin embargo se cuidó de hablar de su apuesta para las elecciones del 5 de julio. “Yo soy artista y pienso que a la hora de votar invito al publico a que tenga conciencia al momento de ejercer su voto, que no elijan por amiguísimo. Que voten con ciencia porque nuestro país está pasando por momento difícilies y sinos equivocamos al momento de votar nuestro país se va a ver muy afectado