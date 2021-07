Fue en República Dominicana que JLo se "sintió bien estando sola"; habla de ruptura con ARod

La cantante Jennifer López rompió el silencio sobre su ruptura con el expelotero Alex Rodríguez en abril pasado luego de cuatro años juntos y dos de esos comprometidos.

La "Diva del Bronx" reveló al host Ebro Darden de Apple Music que cuando se dio cuenta de que no todo marchaba bien con su ex prometido, “las cosas empezaron a encajar” y vio todo desde otra perspectiva.

República Dominicana quedará en la memoria de la artista, y no solo por el cariño que siempre recibe de los dominicanos, sino porque estando aquí la relación con ARod llegó a su fin.

La propia actriz admitió que abrió los ojos en Quisqueya mientras rodaba la película "Shotgun Wedding" y los medios fueron testigos de las veces que vino el empresario a visitar a su ex amor en medio de los rumores de ruptura.

“Ahí [llegué] a un punto en mi vida en el que realmente me sentí bien estando sola”, confesó JLo aunque sin mencionar en ningún momento a su ex, según recoge la revista Quién.

Todo esto viene a cuento tras el lanzamiento de su canción "Cambia el paso" con el urbano Rauw Alejandro, que habla precisamente de "cambiar de dirección cuando algo no funciona bien", según sus palabras y la historia de la canción.

"Una vez que me di cuenta de eso, [sucedieron] cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, 'Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debes procesar estos momentos”, contó JLo, según recoge la revista Quién.

Canciones de su vida personal

El marketing no debe faltar. Y como ha pasado en otras ocasiones, López también se sinceró en decir que muchas veces las cosas que ocurren en su vida se ven reflejadas en su trabajo, sobre todo a nivel musical, y quedó enviadenciado en "Cambia el paso", que suma más de seis millones de vistas en YouTube.

"Siempre aparece en la música. A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas. En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, aseguró Jennifer López.

Para muestra, un botón: Luego de su divorcio con el salsero Marc Anthony publicó su libro biográfico "Amor verdadero" (2014), en el cual habla sobre los motivos que la llevaron al divorcio con su exesposo y padre de sus dos hijos, Max y Emme.

Así como de sus relaciones con el bailarín Casper Smart y el actor Ben Affleck.

La intérprete de "Dance again" manifestó que está en el mejor momento de su vida: “Nunca he estado mejor”, dice.

Además, indica que está disfrutando todo lo que hace y vive.

"Estoy bien. Amo mi vida en este momento. Amo lo que estoy haciendo. Amo dónde estoy. Amo a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndome continuamente. Y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor siempre me inspira”, afirmó.

López y Ben Affleck retomaron su romance luego de 17 años.