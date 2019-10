Gabriel afina detalles de su concierto el 19 de octubre con grandes expectativas

Directo del Palacio de los Deportes al encuentro con la prensa llegó el merenguero Gabriel la noche de este martes para dar más detalles del espectáculo “Morisoñando Vol.1” este 19 de octubre en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Gabriel declaró que se mantiene en ensayos con los artistas invitados, siendo hoy otro día para afinar detalles del show que contará con 15 artistas y se espera reunir a 10 mil personas.

Sobre su paso por este escenario declaró ser un hombre de retos. Este será el primer concierto masivo en solitario. “Soy valiente, sino no estuviera realizando un concierto allí. En cinco años de carrera he asumido varios retos. El que no se lanza con fe en su proyecto, ¿para qué lo está haciendo? Yo lo hago con la frente en alto”, dijo el músico formado en Berklee agregando que no se trata de una competencia entre veteranos merengueros, sino de poner en alto la bandera dominicana.

Gabriel no se siente un relevo del ritmo por excelencia de los dominicanos, más bien, entiende que está motivando a otros jóvenes a apuesten a lo suyo. Él eligió este género y soñaba con esta oportunidad. “En los ensayos con esos merengueros con los que me críe escuchando su música y bailando y hoy colaboramos juntos lo veo como un sueño”, resaltó.

Detalles

El joven músico adelantó que “va a ser una locura a nivel de pantalla y escenografía”.

“Son tantas las cosas que queremos hacer que el tiempo no nos da y por eso estamos ensayando mucho. Le agradezco a los colegas de la música que se unirán conmigo esta noche”.

Además, informó que será una fiesta del merengue. “No es una competencia con otros merengueros; se trata de poner en alto la bandera dominicana”, destacó.

Dijo que planean hacer un segmento diferente con cada invitado, entre luces, colores y lo que se transmitirá en las pantallas.

Gabriel estimó un concierto de casi dos horas.

“Me llena de orgullo y corazón ser un instrumento del merengue. Poder unificar generaciones de la música del merengue es un honor”, dijo.

Invitó al público a adquirir las boletas pronto porque las ventas van muy bien.

El concierto de Gabriel es producido por René Brea.