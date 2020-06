$!Gabriel: “Logré profundizar en este disco más de lo que el mundo te lo permite”

Su nuevo disco se titula Made in RD y está compuesto por siete canciones

Hacer música se ha convertido en el mejor escape para los artistas en esta cuarentena por el COVID-19 y para Gabriel no ha sido diferente. Made in RD muestra la parte más genuina y orgánica del artista, pues en este encierro se dio el permiso de alejarse de las poses y mostrar un aspecto más genuino en términos musical, apartado de las pretensiones y el deseo constante de fusionar, algo muy común en este tiempo. El disco fue grabado durante los tres últimos meses de confinamiento, lo que significó un reto para el artista al tener que ajustarse a las nuevas realidades.

“Dime que hacer”, es el primer corte de este EP, un merengue que nos recuerda al Gabriel de “A tan solo una hora”, pero esta vez mucho más maduro, con arreglos más tradicionales, un poco menos pop. Esta canción esta acompañada de un video musical que tiene a Samaná como escenario y en el que se deja ver por primera vez con su novia, la también cantante Oriana Lucas.

Los demás temas son: “A pasito lento” es un merengue para bailar apretado; “Quiéreme” un merengue romántico y bailable que nos recuerda al estilo clásico; En “Si tú no vuelves” se unió al dúo venezolano Piwaiti; “Como le haga” nos transporta al campo gracias a sus ritmos de tambora; En “Pequeña” y “Contigo no me da miedo”, demuestra lo enamorado que esta junto a su actual pareja.

“Es un concepto mucho más orgánico, mucho más real, que sigue la línea romántica que acostumbró, pero quizás fui un poco más profundo. Siempre apuesto a nuestros sabor local, a nuestro sabor nacional. He apostado a lo orgánico en este concepto que considero muy real, siento que cuando lo escuchen alguna canción le va a mover algo porque ese fue el propósito. Quería mostrarle a la gente ese lado más real mío. Me ha tomado tiempo el seguir creciendo, el ir madurando y el ir encontrando la línea en donde realmente abro esa puerta para que la gente realmente me conozca”, confesó sobre su nueva propuesta.

Para la promoción de este disco estará dependiendo exclusivamente de las plataformas digitales, pero entiende que el actual futuro para la industria es incierto, por lo que los artistas deben buscar la manera de innovar. “Tenemos la limitante del distanciamiento, por lo que estamos apostando 100% a la difusión digital y dar la cara mediante a conexión virtual. Creo que nos va a tocar a todos acostumbrarnos a una nueva realidad, mientras vemos lo que va pasando con la pandemia. No sé cuál es el norte en la industria de la música, yo creo que nadie lo sabe, no sabemos qué va a pasar con el entretenimiento, así que nos va a tocar tener creatividad y paciencia”.

Más tradicional

Al hacer la comparación con Morirsoñando Vol.1 el artista afirma que hay una diferencia en cuanto a concepto, pero también guardan grandes diferencias en términos de sonido. “Morirsoñando no es realmente merengue puro, es una fusión con elementos más urbanos y contemporáneos y con adaptaciones de merengues, para insertar esa gran historia que tienen estos temas dominicanos a una generación que no consumía este merengue, pero una vez que abrimos esa puerta, ahora yo puedo presentar lo que yo quería mostrar y a donde yo quería llegar. Creo que vivimos un periodo de transición para poder llegar a este punto, ya el publico esta consiente, y puede tener una mente un poco más abierta para consumir este tipo de canciones mas orgánicas y menos secuenciadas”.

Latin Grammy

Tras la advertencia de la Academia Latina de Grabación sobre la posibilidad de que se cerrara el renglón de merengue y bachata por falta de propuestas inscritas, Gabriel fue uno de los artistas que inscribió su disco con el deseo de que la casilla permanezca abierta para la próxima entrega de los Latin Grammy. El exponente de merengue entiende que es responsabilidad de las nuevas generaciones de mantener este renglón abierto. “El merengue nunca se ha muerto, esta vivo y nos corresponde a nosotros los artistas de la nueva generación aportar con sus colores, con sus composiciones algo distinto que llame la atención. Depende de nosotros que se mantenga y sigue vivo y creciendo”.