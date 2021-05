Ganadora del Oscar Helen Mirren, seducida por la bachata en “Vacunado” junto a Checco Zalone

La bachata continúa abriéndose paso en mercados internacionales teniendo como protagonistas a la ganadora del Oscar Helen Mirren quien participa en el video “Vacunado” del músico y actor italiano Checco Zalone

La composición estrenada en la página oficial de Facebook del cineasta y músico acaparó la atención del público, por la melodía y la historia que deja el mensaje de la importancia de aplicarse la vacuna contra la COVID-19.

Interpretada en italiano y en español, “Vacunado” habla del amor que surge entre un hombre y una anciana campesina de la que se enamora solo porque se aplicó la vacuna.

La oscarizada actriz inglesa, Helen Mirren se deja seducir por la bachata en la colaboración de la manos de Zalone en la interpretación de “Vacunado”.

Helen Mirren, una de las actrices más cotizada en el mundo y ganadora de un Oscar, se deja llevar por la canción, logrando una excelente conexión con Zalone. “ A me gusta dance contigo, la Vacinada. No me importa si encuentro tu sonrisa en mi mesita de noche por la mañana”, refiere el texto de la composición.

El video que acompaña a la historia de amor se desarrolla en Salento, Italia y muestra atractivos turísticos de la región sur de esa nación.

El 11 de diciembre del 2019, la bachata fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en una reunión de la Unesco en Bogotá. Con su declaratoria no solo se hizo un reconocimiento a figuras que han contribuido a su promoción en el mundo, sino a identificarla como patrimonio de la República Dominicana.

Ver a una figura como Helen Mirren, cantando y bailando el género, junto al cantante Checco Zalone , contribuye al apoyo de la bachata en la construcción de la marca país de la República Dominicana en el extranjero.

Mirren ha sido reconocida con los premios más importantes de cine. Además del Oscar, ha sido galardonada el Bafta, Globos de Oro y el Premio del Sindicato de Actores.