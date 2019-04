“Gangalee”, el nuevo disco de Farruko que resalta la cultura rastafari

En esta semana vimos el estreno de “Ramayama”, el tema con el que Don Omar regresa a la música y en colaboración con el artista urbano Farruko. El sencillo le hace una reverencia al uso de la marihuana y de hecho fue estrenado durante el día mundial del cannabis.

Pues Farruko ha estrenado un nuevo álbum que ha titulado ‘Gangalee’, un termino de la cultura rastafari, pero ¿qué significa?

El propio Farruko declaró lo siguiente: “Escogí el nombre de Gangalee porque soy un guerrero. He pasado por muchas cosas y sigo aquí, es algo con lo que me identifico”, dijo en entrevista a The Associated Press sin revelar muchos detalles, limitándose a agregar que “todos los seres humanos tenemos problemas, tenemos situaciones y pues lo importante es aprender y levantarse, no quedarse ahí, pensando en qué fallé sino levantarse todos los días”.

De hecho, Farruko se vio involucrado en un problema legal al tratar de ingresar US$ 52.000 a Estados Unidos sin declararlo. Carlos Reyes Rosado, su nombre de pila, se declaró culpable de mentir a las autoridades.

En su nuevo disco que consta de 22 canciones incluye la canción “Delincuente” con Anuel AA y Kendo Caponi, donde describe ese momento.

Así que, esta nueva producción musical habla de sus luchas personales y en lenguaje rastafari él se autodenomina un gangalee, es decir, un guerrero.

El disco tiene otras colaboraciones que incluyen a J Balvin, Zion y Lennox y Pedro Capó.