$!Ganó una beca en Berklee, pero no ha podido irse por falta de recursos

Gabriel Arvelo es un talentoso músico dominicano que, con tan solo 17 años logró lo que muchos amantes de la música buscan conseguir, estudiar en la prestigiosa institución Berklee College of Music. Él logró una beca a base de mucha constancia y talento, sin embargo, tiene el miedo de que este proceso se quede a un paso de su conclusión, por no contar con los recursos necesarios para llegar a los Estados Unidos.

“Soy un músico de República Dominicana de 17 años. He estado tocando el piano durante 4 años y la primera vez que empecé no pude dejarlo. Una vez que comencé a desarrollarme más, supe que esto era a lo que quería dedicarme. Mi aspiración y la de casi todo músico es llegar al prestigioso Berklee College of Music”, narra.

Continúa: “Este ha sido mi sueño desde que encontré Berklee, todos los músicos talentosos y oportunidades que puedes encontrar allí. Después de trabajar muy duro y preparar todo para tener una audición y una entrevista exitosa, recibí la asombrosa noticia de que me habían aceptado para cursar el programa de Film Scoring (Música para Cine)”.

“Recibí una beca de Berklee y otra de parte de la Presidencia de la República Dominicana. Lamentablemente, no podré irme en septiembre porque todavía me falta mucho dinero para cubrir el semestre. ¡Después de estar tan cerca de mi destino, no me rendiré y seguiré trabajando duro para lograr este hermoso sueño!”, concluye.

Si quieres ser apoyar los sueños de este artista, puedes ayudar donando o compartiendo esta noticia. Lo puedes hacer de forma directa donando a su cuenta bancaria, cuyo detalles se muestran a continuación.