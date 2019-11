Gaudy Mercy: la rapera que confronta las injusticias del sistema con sus letras

Aunque en televisión solo la vimos unos segundos durante su audición en Dominicana’s Got Talent, estos fueron suficientes para darnos cuenta que la rapera Gaudy Mercy no es una cantante urbana convencional. Ella, con sus letras y la precisión de su interpretación, busca impactar de forma positiva.

Gaudy no es una improvisada en el rap, ella tiene años dedicándose a este género. De hecho, es considerada una de las mejores exponentes femeninas del país, a pesar de esto, decidió participar en un concurso como este, en el que la mayoría de los participantes son aficionados con el objetivo de expandir su rango de público. Además, confesó que siempre fue fan de este formato de programa y quería estar en el. “Veía el Got Talent desde el 2009 y cada vez que veía un video me imaginaba en ese escenario. Desde que me enteré que estaban aquí no lo dudé ni un segundo”, expresó.