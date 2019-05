$!Gilberto Santa Rosa continúa apostando a la buena música

Featuring

Pero no todo fue críticas, reconoció al genero urbano el haber hecho popular el formato de featuring, que en la actualidad se ha hecho indispensable, sin embargo, no se ve grabando un trap. “Yo grabo con todo el mundo, pero hay estilos diferentes. Respeto el gusto de cada parte, pero yo respeto mucho de dónde yo vengo y con el trap hay un a distancia de aquí a Júpiter. No me atrevería, pero a lo demás con mucho gusto. He grabado con todo el mundo, yo digo que sí desde antes de escuchar la canción”.

A la pregunta de cuál es su fórmula para elegir una canción afirma que se trata de ser auténtico y fiel a su estilo vocal. “Yo tengo un sistema bastante rústico, escucho la canción una vez y en esos primeros segundos la canción me tiene que agarrar a la primera”.