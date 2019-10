$!Gilberto Santa Rosa: “Debe haber más control con la difusión de canciones urbanas”

Para Gilberto Santa Rosa presentarse en República Dominicana siempre es motivo de celebración. Él se siente un dominicano más, y de hecho, lo es desde el 2013, cuando recibió mediante el decreto 158-13 la nacionalidad dominicana.

A propósito de su próximo concierto en el país, este sábado 2 de noviembre en el escenario del Anfiteatro Blue Mall, donde se une a los grupos Bacilos e Ilegales, el Caballero de la Salsa mostró su emoción por regresar a la media isla, y de paso hizo su valoración de la industria musical local e internacional.

—¿Para usted qué significa regresar al país para un concierto?

Siempre ir a la República Dominicana para mí es una buena noticia. Buena vibra, y en esta ocasión emocionado por acompañar a Bacilos e Ilegales en este show, y más en un lugar tan emblemático para el país como es Punta Cana, que si no me equivoco debe ser la cuarta vez que estoy allí. Me gustaría que la gente nos acompañara en esta fiesta musical.

—¿A qué cree que se debe el amor de los dominicanos por su música?

Dominicana y yo conectamos. En términos de nacionalidad nos parecemos mucho, además tengo el honor de ser ciudadano dominicano desde hace seis años, me siento muy contento por eso. Creo que la música conectó con el país por la idiosincrasia. Me siento primero agradecimiento por la manera en que me tratan y dos, cada vez que voy al país, trato de dar lo mejor para corresponder un poco tanto cariño que me han dado por tantos y tantos años. Para mí República Dominicana es uno de los lugares más importantes en donde me puedo presentar.

—¿Cuál sería la fórmula para mantenerse por tanto tiempo en el gusto popular y conectar tanto con el público joven como con el contemporáneo con usted?

Siempre el público va tener la contestación, no el artista. Pero tener un producto auténtico y no tratar de seguir o emular a nadie ayuda mucho, porque de esa manera la gente tiene una identificación contigo. Como siempre he dicho, uno de los logros más importantes de mi carrera es ese, que la gente tanto de mi generación, como la anterior a mí y la nueva, puedan disfrutar y se sientan identificados con la música que yo hago, además de que puedan disfrutar con lo que hago. De hecho, uno de los mayores halagos que me puede dar cualquier compositor consiste en que me digan que han escrito una canción pensado en mí. Yo aposté por la música que yo hago y la forma en que la interpreto, y eso la gente lo distingue.

—En estos tiempos de tantos cambios en la industria musical, con el predominio de otros géneros, ¿cómo visualiza la música tropical de la cual es usted uno de los embajadores?

Hoy día la música tropical tradicional que conocíamos, entiéndase salsa, merengue, cumbia y vallenato. Todo eso que era música en su esencia bailable, entiendo que logró una estabilidad que, aunque desde fuera no parezca, por el éxito comercial de otros ritmos, pero en cuestión de gusto popular este estilo está arraigado y fuerte. No podemos competir con las nuevas tendencias o pretender que se le dé el protagonismo que se le daba anteriormente, pero sigue ahí, y los artistas continuamos haciendo buena música, y también la música se ha fusionado, esto por su naturaleza está llamado a evolucionar, en ese aspecto no ha cambiado, pero la música de hoy es más tecnológica y viaja más rápido. La música tropical tradicional yo la veo muy estable.

—¿Cómo han incidido en la música las nuevas formas de distribución y plataformas digitales?

Hay que adaptarse a los cambios, me tomó trabajo, pero yo veo positivo que con las nuevas plataformas digitales lleguen a más lugares. Ahora es más fácil identificar dónde se está produciendo dinero. Yo auguro que vienen más cambios, por las nuevas tendencias.

—¿Qué opina de las letras de la música urbana?

Debemos tener cuidado con qué foro le damos. No tengo problemas con el éxito de nadie, si al público le gusta ese tipo de letras y usted paga, perfecto. Pero hay que tener cuidado en dónde se difunde. En la TV no debería pasarse.

—¿Qué valoración tiene de los artistas criollos?

Yo tengo mucho respeto. He tenido el privilegio de compartir con ellos. Siempre me han hecho sentir uno más de ellos.