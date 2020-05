Gilberto Santa Rosa interpreta "Canta mundo", del dominicano Manuel Troncoso

El destacado sonero Gilberto Santa Rosa vuelve a honrar a la República Dominicana al interpretar la composición "Canta mundo", del dominicano Manuel Troncoso en una iniciativa de la Orquesta Sinfónica de Caldas, en Colombia.

El artista puertorriqueño recibió una invitación muy especial de la Orquesta Sinfónica de Caldas de Colombia para enviar un mensaje de aliento en medio de la pandemia del coronavirus, cuya interpretación del destacado compositor criollo tuvo un arreglo sinfónico especial de la orquesta compuesta por 50 músicos colombianos.

Manuel Troncoso (1927-2012) escribió la pieza que fue popularizada en los años 70 por la recordada "Dama de la canción" Luchy Vicioso (1950-2019), así como el cantante puertorriqueño Tito Rodríguez (1923-1973).

"Dicen que una canción puede ayudar a cambiar el mundo. Yo acepto la invitación que me brinda la Orquesta Sinfónica de Caldas, Colombia", expresó Santa Rosa.

De inmediato, el maestro Leonardo Marulanda, director de orquesta, agradeció la disposición del intérprete de "Conteo regresivo" y resaltó que "es un trabajo hecho con mucho cariño y mucho amor porque queremos que el mundo vuelva a cantar".

La grabación del tema se realizó a distancia con el arreglo musical de Oscar Fernando Trujillo.

“Ese tema lo escuché por primera vez cuando tenía diez años y siempre se me quedó en la cabeza. Tito Rodríguez lo grabó en el marco de un show en vivo y siempre me llamó la atención por lo que decía y por el ambiente en el que fue grabado. Más tarde, gracias a mi relación personal y artística con mi querido hermano Chucho Avellanet, la llegamos a cantar juntos en varias ocasiones. Cuando me hicieron esta nueva invitación, me llegó ese título por arte de magia. Y es genial porque es una canción bien esperanzadora, de mucha unidad, muy acorde para estos tiempos”, relató Santa Rosa a El Nuevo Día.

Esta sería la tercera ocasión en la que Gilberto Santa Rosa, nacionalizado dominicano, colabora con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Dos meses atrás llevaron a cabo dos conciertos de salsa sinfónica en Bogotá.

Grabar el tema fue todo un reto para el vocalista, quien realizó su parte desde su hogar con una maqueta de lo que sería la versión final de la canción.

“Es interesante porque cuando escuchas el resultado final dices ‘wao’. Luego ves el vídeo con los muchachos tocando desde sus casas y es algo muy bonito, mágico. Siendo con una orquesta sinfónica (de sobre 50 músicos), yo creo que el tema se reviste de algo muy particular”, relató el destacado salsero.