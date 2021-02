$!Gloria Trevi: “Lo que he vivido me ha enseñado a no poner mi confianza en la persona equivocada”

La cantante y compositora mexicana Gloria Trevi se siente emocionada y al mismo tiempo nostálgica y nerviosa por su primer concierto online, denominado “In the house” que se celebrará el próximo 27 de febrero. Un show que, como dice su título asegura la mostrará aún más atrevida e íntima de lo que ha sido en sus otros conciertos. Entre bromas y temas serios, la mexicana habló desde su casa en un encuentro en el que estuvo presente Diario libre, con medios de Latinoamérica. “Es importante para mí que nos vayamos conectando, estamos ensayando como si hubiera 50 mil personas presentes, pero, espero sentir la energía de las personas, que estoy segura puede transmitirse vía digital”, señaló. “Me siento nerviosa, ansiosa y muy sensible porque nunca me he presentado en concierto sin tener público físicamente, sin embargo, estaré en mi casa y por eso siento que estaré de forma más íntima. Eso me hará sentir más atrevida tal vez. Van a surgir cosas espontáneas. Habrá sorpresas, tengo a todos mis músicos y bailarines enfocados, porque nunca había hecho un concierto online y quiero que todo salga bien, como el público merece”, estimó.

Irreverente, pero con sus opiniones bien estructura la cantante adelantó que está súper entregada en dar lo mejor al público. Además, habló de sus nuevos proyectos, entre ellos, su presentación en Premios Lo Nuestro, donde celebrará su trayectoria musical. Reencontrarse con el público le deja un sentimiento de nostalgia por eso las canciones viejitas como las identifica no faltarán. “Cantaré canciones que no tocaba hace mucho tiempo hasta llegar a lo más actual”, reiteró, y confesó que no ha visto conciertos de colegas para no presionarse. “Los veré todos cuando concluya el mío, no quiero sentirme condicionada con otros shows”, reseñó. La artista agradeció que mucha gente la vea como un referente femenino en la música, porque a su juicio siempre ha querido demostrar que la mujer es capaz de todo y que, sin importar los obstáculos que tenga puede salir adelante. “Está en nosotras en nosotros hacernos respetar. Como madres debemos enseñar a nuestras hijas como merecen ser tratadas”, señaló la también actriz y compositora. La pandemia ha marcado un antes y después para una artista que ha sabido reinventarse con el paso del tiempo. Trevi asegura que los seres humanos deben ser más empáticos con sus semejantes. “Estamos sufriendo no solo por la pandemia del coronavirus, también los fenómenos naturales están dejando muchas personas sin hogar. Yo creo que deberíamos concientizarnos más y enfocarnos en amarnos, querer más a nuestro planeta y ser más limpios”, reflexiona Gloria. Y continúa: “Creo que va a ver una nueva normalidad y sería genial que esto nos enseñe a mantener hábitos más adecuados de limpieza, que cuando le demos la mano a alguien, estemos seguro de tener la mano limpia. Es algo simple, pero puede reducir las enfermedades virales”. “La pandemia me ha hecho valorar muchísimas cosas que a veces no se agradecen, como la familia, los amigos, el público”, indicó Trevi. “También me dio inicialmente tiempo para descansar y ha tenido efectos maravillosos. En el confinamiento me he reforestado como la naturaleza. Me ha salido el doble del pelo, tengo la piel excelente. Hasta he engordado”, reveló la artista.

Bioserie La cantante confió en la productora Carla Estrada para que llevara su historia a la pantalla chica en una bioserie, que narrará tanto lo bueno como lo malo. “No quiero que la gente vea una artista idealizada sino una real que ha cometido errores, pero ha salido adelante”. Gloria Trevi estuvo en la cárcel más de cuatro años, en los que denunció haber sufrido de abusos sexuales. Además, tras las rejas dio a luz a su segundo hijo, Ángel Gabriel, cuyo padre es el mismo Sergio Andrade. Fue en el 2004, cuando finalmente fue liberada junto con Mary Boquitas, la justicia mexicana las limpió de todos los cargos que les imputaban, mientras que Sergio Andrade fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión, mismos que le hicieron retroactivos por el tiempo que ya había pasado tras las rejas y en poco tiempo recuperó su libertad. Todo eso se verá en la serie. “Lo que he vivido me ha enseñado a no poner mi confianza en la persona equivocada, porque eso al final hace que lastimes a las personas que quieres, no ponga tu amor ni tu cariño en alguien que no se lo merece”, señaló. Otra faceta En la actualidad ha incursionado en una etapa como empresaria. Junto a su familia ha lanzado una serie de productos de cuidado personal que ha denominado “Tribu”, esto porque a su juicio eso es lo que es su familia. Con este emprendimiento quiere ayudar a muchas personas. Premio Lo Nuestro reconocerá la trayectoria Gloria Trevi recibirá un reconocimiento especial por su larga trayectoria durante la entrega de Premio Lo Nuestro, que se celebrará el próximo 18 de febrero en Miami en una gala en la que actuarán Los Ángeles Azules, Camilo, Ozuna, Natti Natasha y Anuel AA, entre muchos otros. La cadena Univision, que organiza y transmite Premio Lo Nuestro, anunció este martes que Trevi será honrada con el Premio a la Trayectoria que han recibido antes estrellas como Laura Pausini, Daddy Yankee y Roberto Carlos.