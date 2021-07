$!Gotay el “Autentiko” presenta su producción discográfica “C.A.N.T.”

El cantautor, productor y ganador del Premio ASCAP® 2021, Gotay “El Autentiko”, presenta su esperada nueva producción discográfica “C.A.N.T.”. Son 15 temas los que componen la nueva propuesta musical de la estrella de la música urbana. El álbum cuyo título es una abreviatura de “Como Antes”, incluye “Ánimo” tema bandera de la esperada producción que hoy estrena en las plataformas digitales de música.

Su nuevo álbum es la entrega más personal del galardonado cantautor y productor: “Es un regalo para mis fanáticos que desde el principio me apoyan y siempre me piden nueva música. Son quienes me inspiran a diario a seguir creando.”

Para celebrar el lanzamiento de “C.A.N.T.” Gotay lanzó en su canal de YouTube el “Gotay LIVE Sessions”. El artista lanzó la serie de videos la cual incluye: “Bellaqueo Live Session”, “Como Antes Live”, “Ánimo Live”, “Más de ti Live” y “Tus Motetes Live”. Para ver el “Gotay Live Session” y todos sus videos suscríbete a su canal de YouTube.