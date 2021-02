$!Gotay, un cantante urbano diferente: “A mí lo que me gusta hacer es la música bonita”

“Yo creo que el que no se reinventa se queda estancado. Es como todo, así es la tecnología. Siempre hay que mantenerse al tanto de lo que es tendencia para darle a la gente los colores en la música que la gente quiere”, reveló el también compositor y productor.

“Esta pandemia nos ha afectado a todos, por lo que soy de los que creen que debemos buscarle el lado positivo a las cosas y eso es lo que me ha ayudado. Tratar de compartir más con mi familia ya que no tenemos viajes. Estoy aprovechando el tiempo para compartir más cn mi hija y estar más en el estudio haciendo nueva música”, reveló el exponente de música urbana.

Igualmente, ‘Como Antes’ incluye un vídeo musical que fue filmado en el Viejo San Juan, bajo la dirección de Christian Suau y Celso González.

Adelantó que se prepara un encuentro digital con el público, donde cantará temas de su nueva producción como los antiguos que la gente disfruta tanto. “Estamos preparando un concierto virtual que será para todo el público a través de YouTube”

Más colaboraciones

Durante su carrera se ha caracterizado por colaborar tanto con su voz como con sus letras con los artistas más populares, algo que detalló seguirá en esta nueva producción que se encuentra encaminada.

“Sí, vamos a seguir con las colaboraciones, en abril lanzo varias sorpresas para el público amante de mi música. Estoy muy contento con el resultado y con los artistas que cuento”, señaló.

A él le apasiona tanto estar al frente de una producción como saber que los artistas confíen en él para producir sus discos. “Me encantan las dos cosas, aunque disfruto más como artista. Me encanta el contacto con el público y verlos disfrutar con mis canciones durante mis shows en vivo, eso me emociona y me llena más”, confesó.

Dijo sentirse feliz de ver artista latinos colaborar con estrellas de la música anglosajona, una tendencia que universaliza el mercado y demuestra que es un lenguaje que une en vez de dividir. “Me alegra mucho que esté pasando este proceso. Ver a El Alfa cantando con Cardi B me pone contento, Ozuna con Sia, Daddy Yankee con Katy Perry , porque son grandes colaboraciones que les abren las puertas a otros cantantes. Son cosas que nunca habían pasado con tanta frecuencia como suceden ahora. Eso me llena de orgullo”, refirió.

Las letras de las canciones de música urbana

“A mí me gustan las letras bonitas porque como compositor sé que hay niños, mujeres y otro público, que también quiere escuchar los temas que se hacen y somos influencias”, así respondió a la cuestionante sobre la falta de filtros en muchas de las canciones de música urbana que son éxitos en la actualidad.

Para él debe haber un equilibro, porque confesó que le gusta la jocosidad que muestran artistas como Bullin 47 o Guaynaa. “ A mí me gusta, yo soy fanático de todos y los respeto, pero en realidad lo que a mí me gusta hacer es la música bonita”, confeso.

“Pienso que la música es para toda la vida y yo tengo hija y ella tiene amiguitas y se va a cuestionar. No me gustaría que me escuche cantando cosas explícitas”, reiteró.

A pesar de tener esta línea, él confiesa que no se limita al momento de crear y la muestra está en este disco que se caracteriza por su variedad. “Vamos a tener de todo, trap, reguetón, balada urbana.., tiene un poquito de todo, porque a mí gusta la variedad”, estimó. Pero dejó claro que el mensaje cuida el mensaje sobre el ritmo.

De ahí su apodo de “El Autentiko”; se define como un artista autentico y original que no se embarca en la moda por pegarse.

Al tanto de la música urbana dominicana

Saludó el trabajo que están haciendo urbanos locales como “Kiko el Crazy” y “Bulin 47”, entre otros, de quienes dice se divierte mucho con sus publicaciones en Instagram. Se dijo fanático también de Cardi B, “El Mayor” y “El Alfa”.

“Admiro mucho la República Dominicana, de sus artistas, de sus deportistas y de todas sus figuras públicas, sobre todo las del cine, que me encantan”, señaló, y dijo le encantaría más adelante hacer cine en el país como han hecho otros artistas del género urbano de Puerto Rico.

“Gracias a toda mi gente de la República Dominicana, es un gran país, me encantaría vivir allá. Me encanta el trato de la gente “, finalizó.