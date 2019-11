$!Gran explosión tropical este finde en Punta Cana

Muchas veces no importa lo que esté “pegado” o de moda, al final la calidad se impone. Tres propuestas que han superado la barrera del tiempo se unen la noche del sábado 2 de noviembre en el Anfiteatro Blue Mall, Punta Cana, ellos son Gilberto Santa Rosa, Ilegales y Bacilos.

A simple vista son artistas que no los imaginas juntos, pues sus propuestas son muy distintas, pero al final es su amor por la música tropical lo que hace que este junte cobre sentido.

Si lo tuyo es bailar salsa, pero de la buena, El Caballero de la Salsa trae su completo repertorio a llenar la noche de amor, nostalgia y desamor. “Siempre ir a la República Dominicana para mí es una buena noticia. Buena vibra, y en esta ocasión emocionado por acompañar a Bacilos e Ilegales en este show, y más en un lugar tan emblemático para el país como es Punta Cana, que si no me equivoco debe ser la cuarta vez que estoy allí. Me gustaría que la gente nos acompañara en esta fiesta musical”, adelantó Santa Rosa sobre su participación de mañana.

El “Caballero de la salsa”, posee un cancionero especial. Temas como “La conciencia”, “Conteo regresivo”, “La agarro bajando”, “Que alguien me diga”, “Vivir sin ella”, “Perdóname”, “Sombra loca”, “Qué manera de quererte”, “Suma y resta” y “Déjate querer”, son disfrutados por varias generaciones.

Santa Rosa conoce bien el cariño que le profesan los dominicanos y por eso se espera cada vez que se presenta en el país. “Me siento agradecido por la manera en que me tratan. Cada vez que voy al país, trato de dar lo mejor para corresponder un poco tanto cariño que me han dado por tantos y tantos años. Para mí República Dominicana es uno de los lugares más importantes en donde me puedo presentar”, afirmó.

En la siguiente esquina están los anfitriones. Ilegales son la propuesta local que llevará la bandera en alto en esta llamativa mezcla. La agrupación nominada al Latin Grammy, por su más reciente producción discográfica, “Tropicalia”, en la que muestra un sonido retro de los años 90, pero con colores modernos.

Vladimir es responsable de éxitos como “Chucuchá”, “La morena”, “Fiesta caliente”, “Taki taki”, “Como un trueno” y “Ya no toy’ pa’ eso”, entre otras que no faltarán esa noche.

Algo que llega de orgullo a Vladimir es que su música haya superado la barrera del tiempo. “La música que hemos hecho ha trascendido en el tiempo. Ahora vemos muchas cosas que están pasando como música desechable, al vapor. Tipo solo ‘agregue agua’ y arman las cosas así”, reveló a Tiempo Libre.

Además el grupo está enfocado en buscar la manera de llegar a nuevas audiencias sin afectar su calidad. “No queremos perder la esencia del grupo para no caer en la payasería. Quiero mutar buscando canciones de otros compositores y nuevas colaboraciones. Creo en la fusión, pero eso no es tan fácil, mientras tanto seguimos girando con un repertorio que da miedo”, dijo Vladimir.

El tercer golpe (aunque no sabemos el orden de presentación), lo darán los integrantes del grupo Bacilos, quienes regresan al país luego de un receso de 10 años en los que probaron suerte de forma individual. Ahora, les toca probar a su público que tienen lo necesario para seguir contagiándolos de alegría con sus bohemias historias de amor y desamor. El trío compuesto por Jorge Villamizar, José Javier Freire y André Lopes, han ganado seis Latin Grammys, gracias a canciones como “Caraluna”, “Primer Millón”, “Tabaco y Chanel” y “Pasos de Gigante”. Ahora se han dado a la tarea de crear nueva música, trayendo al presente su estilo juguetón de decir las cosas. “En esta canción (Carta a Cupido), la letra tiene mucho sentido del humor. Es el mismo personaje de ‘Mi primer millón’, un tipo optimista, pero cuestionando las cosas y soñando. Imagínate lo que es escribirle una carta a Cupido, hay que ser un poco iluso”, comentó Villamizar.

Esta fusión de ritmos va a poner a bailar a todos los presentes con sus grandes éxitos.