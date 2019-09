$!Grave acusación de Tekashi 6ix9ine contra Cardi B: “Era miembro de mi pandilla”

Cardi B está siendo ligada al historial delictivo de Tekashi 6ix9ine.

De acuerdo a medios estadounidenses el rapero, quien se encuentra bajo prisión acusado de varios delitos, aseguró que la artista era parte de su banda. Tekashi 6ix9ine es acusado de crimen organizado, posesión de armas de fuego, narcotráfico y otros delitos por los que podría pasar entre 14 y 19 años en la cárcel.

En sus declaraciones, Tekashi confirmó que Cardi B era miembro de The Nine Trey Bloods, aunque negó haberle copiado a la cantante en su camino al éxito, cuando utilizó a integrantes de la pandilla en sus videos musicales. “Sabía quién era ella. No le presté atención”, mencionó en la corte según Page Six.

Un representante de Cardi B dijo a TMZ que es falso que la rapera haya sido miembro de la banda que menciona Tekashi. “Eso no es cierto”, comentó.