$!Grupo New Legend presenta carta credencial con bachata urbana “Corito sano”

Los hermanos Alex, Félix y Noel Díaz han decidido unir sus talentos musicales para cantarle al amor y desamor en la agrupación New Legend que promete revolucionar la bachata con un toque urbano.

Los jóvenes de origen dominicano residentes en Nueva York presentaron el sencillo “Corito sano” como su carta credencial, el cual ha calado en el gusto de los países donde lo han estrenado como España, Estados Unidos, Japón, Colombia, México e Israel.

El tema fue grabado en New Jersey y New York bajo la producción de Kevin film.

El grupo New Legend viene de la mano de JR Music y OSEA Music con todo el deseo de conectar y conquistar un público a nivel mundial.

“Siempre hemos sido fanáticos de la bachata pero, al igual que de la música urbana y americana, de ahí surge la mezcla bachata urbana que hoy presentamos al mundo”, explicaron los hermanos en una nota de prensa donde señalan que su mayor inspiración ha sido Romeo Santos.

Además de “Corito sano”, New Legend posee varios temas en su carpeta los cuales irá presentando oportunamente al público.

Sus integrantes

Alex Díaz, el vocalista, nació en New York hijo de padres dominicano. Desde muy joven empezó a tocar en muchas fiestas en New York junto a sus hermanos. Participaron en diferentes agrupaciones de bachata ya que Alexis no solo tocaba guitarra, sino también diferentes instrumentos como la güira y el bajo.

A los 14 años, Alexis ingresó como el requinto de la agrupación de bachata “24 horas”. Al año de estar en esa agrupación, Alexis y sus hermanos deciden dar un paso hacia delante y con la ayuda de su hermano Felipe Gómez fumaron Los Mayimbitos.

Noel y Félix Díaz, guitarrista, nacieron en República Dominicana. Junto a los músicos de la iglesia que visitaban empezaron a tocar bachata y merengue en fiestas familiares.