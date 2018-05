Guardia se sintió “amenazado” antes del arresto de T.I.

ATLANTA. Un guardia de seguridad dijo que se sintió amenazado durante una discusión con el rapero T.I. que llevó a que el artista de hip hop galardonado con el Grammy fuera arrestado afuera de su conjunto residencial cerca de Atlanta.

En una llamada telefónica de 10 minutos, el guardia en el Eagles Landing Country Club dijo a un despachador del 911 la madrugada del miércoles que un residente estaba preguntando persistentemente por su nombre y tocando la puerta de la caseta del guardia. El guardia dijo durante la llamada que no reconoció al residente, quien fue identificado como Clifford Harris, conocido como T.I.

T.I. perdió su llave y el guardia no lo dejó entrar en el conjunto, dijo el subjefe de policía del condado de Henry, Mike Ireland. El rapero fue arrestado y acusado de desorden público, ebriedad en la vía pública y agresión. Más tarde fue liberado bajo fianza.

El abogado del rapero, Steve Sadow, emitió un comunicado diciendo que su cliente había sido “arrestado indebidamente”. Sadow dijo que el guardia estaba dormido cuando T.I. llegó y que “tardó en despertar”.

Dijo que T.I. se identificó y pidió entrar, pero que el guardia se negó. El rapero se puso en contacto con su esposa, Tameka “Tiny” Cottle, quien confirmó que su esposo debía entrar al conjunto, de acuerdo con el abogado.

“El guardia siguió negándole la entrada sin justificación”, dijo Sadow en un comunicado, en el que se refirió a T.I. como Tip.

“Intercambiaron palabras y al parecer el guardia y/o un supervisor llamaron a la policía. Entonces llegó la policía y no estaban interesados en escuchar la versión de la historia de Tip e incorrectamente eligieron terminar la situación arrestando a Tip”.

El despachador escuchó a T.I. gritando por el teléfono al guardia Euwan James, según un reporte de la policía. El guardia afirma que eventualmente dejó que T.I. entrara al conjunto.

James dijo que T.I. condujo hacia su casa y entonces regresó y dijo “sal para que podamos arreglar esto de hombre a hombre”. El guardia dijo que desconocía las intenciones del rapero, quien supuestamente le dijo que saliera a la calle.

Ireland dijo que T.I. fue arrestado junto a un amigo, Marquinarius Holmes, quien fue detenido por no tener un seguro para su vehículo.

T.I. es uno de los artistas más conocidos del hip hop. Tiene múltiples álbumes y sencillos certificados platino por sus altas ventas, créditos de producción y papeles en películas como “ATL” y “American Gangster”.

Pasó siete meses en prisión en 2009 tras ser arrestado por cargos federales de armas.

También pasó 10 meses en una prisión federal por violar su libertad condicional en 2010, luego que fue arrestado por cargos relacionados a drogas en Los Angeles. El arresto por drogas violó su libertad condicional, pues le habían ordenado que no cometiera ningún delito y que no tuviera en su posesión ninguna sustancia controlada, lo que llevó a que fuera sentenciado a 11 meses en prisión en Arkansas.

Fuera de su arresto del miércoles, se ha mantenido fuera de problemas en años recientes y ha estado activo con su comunidad, enfocándose en programas de apoyo a jóvenes. También fue uno de los 38 asesores para los primeros 100 días de gobierno de la nueva alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms.

En abril participó en la marcha por el 50 aniversario luctuoso del reverendo Martin Luther King Jr. También participó en una marcha en Atlanta contra la muerte de personas de raza negra por tiroteos de la policía y una protesta contra Donald Trump en Nueva York.

Hace un año dijo que solo planeaba lanzar dos o tres álbumes más, y en una entrevista con The Associated Press dijo que era “definitivamente momento para una transición”.

Sus éxitos incluyen “What You Know”, ‘’Whatever You Like” y “Live Your Life”. En 2016 lanzó los proyectos con tintes políticos “Us or Else” y “Us or Else: Letter to the System”, los cuales fueron inspiración para su cortometraje “Us or Else” que se estrenó en el canal BET.

T.I., su esposa y sus hijos participaron en el reality de VH1 “T.I. & Tiny: The Family Hustle”, que se estrenó en 2011. El episodio final se transmitió el año pasado.