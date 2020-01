$!Guns N Roses viene a República Dominicana

Axl Rose, Slash, Duff McKagan y los demás miembros de la banda aterrizarán en el país en abril de este año para su presentación del 11 de abril en Hard Rock Hotel Punta Cana.

En anuncio oficial fue dado por la cuenta en Instagram de SD Concert de Saymon Díaz. Guns N’ Roses es considerada una de las bandas más influyentes de la historia debido a su gran legado musical. Los miembros del Salón de la Fama del Rock ha popularizado temas como “Sweet child o’ mine”, “November rain” , “Don’t cry” , “Paradise city”, “Welcome to the jungle”, “You could be mine” y “Estranged”.

La formación actual cuenta con el vocalista Axl Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash.