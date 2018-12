$!Gustavo de Hostos clausura 9na temporada del Fiesta Sunset Jazz 2018

Fernando Rodríguez de Mondesert celebra el noveno aniversario del Fiesta Sunset Jazz y para tan solemne ocasión ha elegido al artista revelación del género este año, el crooner Gustavo de Hostos, así como a Peter Novelli y sus amigos, quienes estarán deleitando a los invitados con las mejores canciones navideñas y de blues, el viernes 21 de diciembre en el hotel Dominican Fiesta a partir de las 9:0 de la noche.

El recital, que supone el cierre oficial de la novena temporada, será un Christmas Jazz & Blues, dedicado al gran bluesero Charles Brown, por lo que se propiciará una noche especial a juzgar por el repertorio conformado por las entrañables canciones de jazz, blues y bossa nova -y unas cuantas navideñas-, que Gustavo interpreta con una maestría, genialidad y vocación que lo hacen singular en escena.

Durante la noche del aniversario del Fiesta Sunset Jazz, Gustavo hará acopio del estilo único que lo distingue al combinar de manera acertada la buena música con su chispeante personalidad, cautivando a sus audiencias con sus carisma.

Desfilarán canciones como: Santa’s Blues, Merry Christmas Baby, Jingle Bells, Santa Clause is coming to Town, You’ll never find another Love like mine, entre otras, que irán esfilando hasta convertir la velada en una emotiva noche de Blues, festejo y celebración.

Sus músicos y amigos Corey Allen en piano; Sly De Moya (batería); Eric Litman (saxofones); Rigo Zapata (bajo); tendrá de invitada especial a Gigi Mota y de invitado súper especial a Peter Novelli (guitarra y voz).

El 22 de diciembre del 2009 el Dominican Fiesta Hotel & Casino, en sociedad con Jazz en Dominicana, crearon el concepto músico-cultural Fiesta Sunset Jazz. La inauguración de este nuevo espacio fue realizado con un concierto por la afamada vocalista franco-dominicana Cyrille-Aimée y el reconocido pianista de jazz Gustavo Rodríguez, dando así inicio a lo que sería el lugar preferido para los amantes del Jazz en la ciudad.