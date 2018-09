Ha*Ash, desilusionadas porque no fueron nominadas al Latin Grammy

SANTO DOMINGO. El dúo mexicano Ha*Ash se desahogó en su cuenta de la red social de Instagram contra la organización de Latin Grammy a los que reclamaron que en 16 años de carrera nunca han sido nominadas al certamen que premia la música latina.

Las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace Pérez Mosa expresaron su desacuerdo luego de ver la lista de los nominados a la entrega 19 que se realizará en Las Vegas. Su protesta se suma a la de otros artistas que han expresado su desacuerdo con las nominaciones.

El comunicado de las hermanas recibió el apoyo de seguidores, así como de otros artistas.

“Desde que arrancamos nuestra carrera hace 16 años, siempre soñábamos con tener un Grammy, o tan sólo una nominación. Año tras año, después de estar desilusionadas, nos levantábamos con la ilusión de que con el siguiente disco sí pasaría. Hoy, después de saber que otra vez no pasó, nos dimos cuenta de que no se puede tener todo... Tal vez las personas que deciden los Grammys no les guste lo que hacemos, pero nuestra música no es para ellos, sino para nuestros fans... para los millones de corazones que conectan con los nuestros. Ese es el verdadero reconocimiento y por ello les queremos decir... ¡Gracias!”, refiere el comunidado