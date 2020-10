$!¿Ha estado Eddy Herrera en una nómina política?

El merenguero Eddy Herrera, quien estará presentado su primer concierto virtual este sábado 18 de octubre, dijo que el día que se encuentre en una nómina “política”, ese día tendrá con qué justificarla.

Las declaraciones del merenguero, con tres décadas en la música, se realizaron durante un reconocimiento en el espacio “Pégate y Gana con el Pachá” donde habló abiertamente del tema político en el país.

Confesó que rechazó tocar en el cierre de campaña de la hoy vicepresidenta de la República, Raquel Peña, por ser coherente con sus acciones.

“Si estoy en una nómina política, tu puedes tener por seguro que yo lo voy a justificar”, comentó el artista.

Eddy recordó que para la pasada campaña electoral tuvo que aclarar de que no estaba apoyando a ningún candidato presidencial como circuló para aquel entonces, aunque nunca dijo el nombre de a quien se le atribuía un supuesto respaldo, hoy comentó que el rumor mencionaba a Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana.

“Yo soy muy serio, esto no quiere decir que tuvo que ver de parte de Gonzalo. Pero yo como soy tan coherente yo lo desmentí, pero no mencioné a Gonzalo, ni mencioné a nadie. Yo dije que soy amigo de todos, pero era falso que yo estaba en eso”, dijo durante su reconocimiento como “Estrella por Siempre”.

El cantante sostuvo que “soy tan coherente que me llamaron para el cierre de campaña de la vicepresidenta en Santiago una semana después; y yo dije: acabo de hablar de esto, entonces, me muero por tocar a Raquel en Santiago, pero no puedo”.

El merenguero subirá a tarima este próximo 18 de octubre acompañado de su banda en un concierto denominado “Eddy Herrera Realoaded”, en el que promete brindarle a los amantes de su música una noche inolvidable, de sólo éxitos.

El evento será transmitido por la plataforma ADN Stream Concerts desde las 8:00 de la noche, y desde ya se están vendiendo sus boletas a través de la plataforma www.adnstreamconcerts.com, con un costo de 12 dólares.

