$!Hace 16 años partió Celia Cruz y así la recuerdan sus pupilos

Ellos la recuerdan

El salsero Marc Anthony fue su gran pupilo. En la canción “Valió la pena”, Marc recuerda la frase: “Y como dice Celia, my english is not very good looking”.

En su honor, este martes compartió una imagen junto a Celia. “16 años sin ella. Nunca olvidaré su cálido abrazo. Tu legado vive hoy y siempre. Te amo Celia”, escribió el intérprete de “Vivir mi vida”.

En el año 2001 ambas estrellas compartieron micrófonos durante el evento Divas Live y cantaron el tema “Químbara”.

El salsero Luis Enrique, con otra imagen junto a Celia Cruz manifestó: “Una de las artistas más queridas mundialmente, no sólo por su inconfundible estilo de cantar y de presentarse, sino también por el gran ser humano que fue. #CeliaCruz Azuucaaaaar!!!!”.

El merenguero Kinito Méndez fue uno de los que tuvo el honor de conocer y de grabar con Celia.

Celia Cruz le encantaba el merengue y con Kinito grabó “Me están hablando del cielo” a finales de los 90.