Hace 22 años que Christina Aguilera lanzó "Genio atrapado", un hit que abrió la era del 2000

La expresión "El tiempo vuela" es la descripción perfecta para recordar que aquella generación de los 90 va avanzada.

Y es que hace 22 años una novel estrella del pop, Christina Aguilera, conquistó al mundo y a una generación con el éxito convertido en clásico "Genio atrapado" o en inglés "Genie in a bottle".

"Si me quieres junto a ti gánate mi corazón, tres deseos te concedo si me juras tu amor", dice parte de la canción.

El sencillo de la cantante que compitió codo a codo con la "Princesa del pop", Britney Spears, se estrenó el 22 de junio del año 1999.

"Genio atrapado" fue uno de los temas que más sonó en el año que daba por finalizado el siglo XX para abrir el nuevo milenio, el siglo XXI.

La artista compartió un poco del videoclip recordando que en el ese año lanzó su álbum debut bajo su nombre "Christina", lanzado el 24 de agosto de 1999, hace 22 años.

Ocupó los primeros lugares de las listas populares de música de Canadá, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Noruega, Países Bajos y Reino Unido, dándole un puesto importante a la joven Christina Aguilera, quien debutaba en la industria con este sencillo con tan solo 18 años.

Más detalles del álbum

En Estados Unidos, el álbum debutó en la posición número uno de la lista Billboard 200, tras vender 253,000 copias en su primera semana. Fue certificado con ocho discos de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) y ha vendido más de 9 millones de copias en Estados Unidos.

Además, logró certificación de platino en México, Reino Unido, Australia, Japón, España, Nueva Zelanda, entre otros.

Según reportes, a nivel mundial registró ventas de más de 12'650,000 de copias.

Los sencillos lanzados: Genie in a Bottle, What a Girl Wants, I Turn to You y Come On Over Baby (All I Want Is You) o Ven conmigo en español, llegaron a los puestos número 1, 1, 3 y 1, respectivamente, en la lista Billboard Hot 100.

Por si fuera poco, el impacto de "Genio atrapado" fue un fenómeno tal que se mantuvo número uno durante cinco semanas consecutivas.

Este hit marcó la tercera vez que en 1999 una artista femenina nueva alcanzaba el número uno del Hot 100 con su sencillo debut, siendo el primero "...Baby One More Time" de Britney Spears y el segundo "If you had my love" de Jennifer López.

Sin dudas, esto mostraba la competencia musical de la época.

¿Y tú, qué edad tenías cuando salió esta canción?