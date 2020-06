Haitiano gana concurso The Voice France 2020

Un joven cantante de naciolidad haitiana se alzó con el triunfo en el reality show La Voz, en su versión francesa, cuya final se llevó a cabo este sábado 13 de junio de 2020.

Abimaël Bernadotte más conocido como Abi nació en Fonds-des-Nègres, Haiti.

Vivió un tiempo en Haití antes de unirse a su familia en Francia. Hoy es profesor de inglés.

De acuerdo a una publicación hecha en Facebook por la pàgina Somos historia, el artista es un virtuoso de varios instrumentos, incluido el piano que utilizó durante la audición ciega.

En su audición Abi sorprendió a todos los miembros del jurado, finalmente fue parte del equipo de Pascal Obispo. En esa ocasión interpretó "Lovely" de Billie Eilish.

Para final cantó el tema If i ain't got you, donde hizo gala de su amplio registro musical.