$!Harry Styles narró cómo fue atracado a punta de cuchillo en San Valentín

El pasado 14 de febrero de este año, día de San Valentín no quedará en el olvido para el cantante Harry Styles, exintegrante de la famosa agrupación One Direction, y no precisamente por ser su celebración más romántica.

El cantante fue noticia porque sufrió un atraco a punta de navaja por las calles de Londres. Aunque al poco se presentó en los Brit Awards y demostró que se encontraba bien, la noticia alarmó muchísimo a sus fans. Ahora ha hablado de la experiencia por primera vez.

Harry Styles, que sigue de promoción de lo que será su segundo disco en solitario tras la separación de One Direction, ha mantenido una charla con Howard Sterns de Sirius XM donde no ha tenido problemas en relatar cómo fue el atraco.

De acuerdo a medios estadounidenses, el pasado 14 de febrero, Styles caminaba tranquilo por su barrio cuando se cruzó con un grupo de jóvenes que llevaban la cara cubierta y unas capuchas puestas. En ese momento el cantante presintió que la cosa acabaría mal.

“Quité mi música. Estaba caminando y seguí girándome y los chicos cruzaron la calle. Yo estaba como ‘Qué raro’. Escuché pasos acelerados de alguien que intentaba cogerme, así que crucé la calle y entonces ellos la cruzaron. Pensé ‘Oh, por dios’”, explicó.

Lo primero que le vino a Harry a la mente fue “Me van a robar” y pocos segundos después pudo comprobar que no se equivocaba. “El chico me dijo ‘Hey, ¿puedo hablar contigo un minuto?”. No había nadie y le dije ‘Claro’. Él me dijo ‘¿fumas marihuana?’, y yo le dije que no. Entonces él me responde ‘¿Quieres marihuana?’. Yo pensé ‘No’. Y él me dijo ‘¿Qué llevas contigo’”, relató.

Los chicos lo rodearon e intentaron desbloquear su teléfono móvil. Harry escapó corriendo hacia los coches que había aparcados para ver si había alguien dentro que le pudiese ayudar. Finalmente Harry Styles pudo esconderse en un mercado cercano, evitando así ser atacado. “Esto es lo que me pasa por estar soltero a día de hoy”, comentó a modo de broma en referencia a que el atraco se produjese en San Valentín.