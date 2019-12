$!Conjunto Quisqueya: “Hay que ver a qué crisis se refieren, porque no hay baile sin merengue”

El sonido de su música y letras pícaras, sin caer en lo vulgar son elementos distintivos de la emblemática banda que durante 46 años ha mantenido su vigencia, por encima de la llamada crisis del merengue.

La agrupación ha sustentado su carrera en sus éxitos, logrando mantenerse en la mira del público, más allá de la generación que bailó sus merengues. En medio del bombardeo del sonido de este tiempo, Javish Victoria, Adib Melgen, Chucky Acosta y Elías Santana no dudan en asegurar que los padres le han pasado a sus hijos el amor por su música.

“Es muy obvio que los padres le pasan a sus hijos lo que escuchan. ¿El merengue está pasando por una crisis?, pero no hay fiesta sin merengue. Hay que hablar a qué crisis se refiere la gente, porque en ningún lado hay una baila sin merengue. Yo no sé si es un asunto de difusión, pero así es que yo lo veo, porque si nosotros no tuviésemos cuarenta bailes (en Navidad) o el Mayimbe cincuenta, Toño Rosario cincuenta o Ala Jaza mil. Entonces no hay tal crisis”, aseguró a DL Javish Victoria.

Para el veterano músico, el trompetista Elías Santana, la crisis económica que existe en el país de alguna manera ha hecho daño el merengue. Sustenta su planteamiento en el cierre de muchos establecimientos que antes era los escenarios para que ellos amenizaran fiestas.

“Pero eso no es propio de la República Dominicana, porque en Puerto Rico también se han cerrado todos los nights clubs. Hay crisis en todas partes. La gente no tiene dinero suficiente, como era antes. En nuestros tiempos se hacían pasadías y la gente pagaba cinco o siete pesos la entrada. Eso pasó de moda. En Moca, San José de Ocoa o San Juan de la Maguana eran sitios que se llenaban. En Puerto Rico se ha caído todo, hasta en Nueva York. Eso afecta al merengue y no es culpa del género, sino de una situación que nadie quiere invertir en el negocio y con ello ayudar”, dijo Santana.

El músico reconoció que la falta de difusión del merengue en las emisoras es otro de los factores que no le ha favorecido al ritmo. “En los últimos cinco años nosotros, por ejemplos hemos mantenido la vigencia gracias a la iniciativa de Amable Valenzuela, un empresario artístico que nos convocó para regresar al país, sin él tuviéramos en más crisis. Él ha ayudado, ha aportado y sigue luchando por nosotros, porque si es por el movimiento de los clubes (discotecas o centros de bailes) estamos fritos, él se pasa un año trabajando para que nuestras fiestas en Navidad sean exitosas”, recordó Santana.

Chucky Acosta, director y arreglista de la orquesta es el presidente de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Desde ahí ha podido hacer una radiografía de como la crisis económica se ha reflejado en el género. “Muchos colegas nos llaman esperando la regalía de chelitos para poder sostenerse. Ciertamente hay una crisis”, aseguró.