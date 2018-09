Haydée Milanés esta noche en un viaje por la trova, el son y el bolero feeling

El placer de ser hija de Pablo

Al abundar sobre la relación que mantiene con su padre, reseñó que mantienen una linda complicidad. “Sus consejos y conversaciones siempre han estado ahí. Desde pequeña siempre me acompañó en una canción haciendo la segunda voz. Me llevaba a sus conciertos y de alguna manera, sin quererlo, él me fue adentrando en el mundo de la carrera de la música. Hoy hablo con él como un colega, de una alumna a su maestro y es un gran placer”, contó.