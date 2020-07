$!Héctor Acosta “El Torito” revela pondrá en ‘receso’ su carrera musical por la política

El cantante Héctor Acosta “El Torito”, quien asumirá el cargo como senador por la provincia Monseñor Nouel por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) el próximo 16 de agosto, expresó que pondrá en pausa su carrera artística para dedicarse a la labor política.

En una entrevista para Primer Impacto con la periodista dominicana Indhira Navarro, el senador electo explicó que poner en pausa su carrera para dedicarle tiempo a su trabajo como senador, no es un retiro. “La música tendrá un espacio de receso mientras tanto. La política para ser seria no tiene por qué ser aburrida. Entonces, tú me vas a escuchar un día escuchando el Himno Nacional y muy fácilmente cuando se apruebe una ley importante al final se va a decir: “Se murióoooo”, contó el intérprete al programa de Univision en un encuentro en su residencia.

Esta expresión “Se murióooo” que se ha vuelto viral y motivo de memes en las redes sociales, corresponde a la exitosa canción “Amorcito enfermito”, compuesta por Romeo Santos.

“Yo creo mucho en Dios, y por él estamos sentados aquí en este momento, para hablar de algo que él empezó y terminó con un resultado positivo”, dijo El Torito refiriéndose a su victoria 66.9% de los votos a senador por la provincia Monseñor Nouel.

El nativo de Bonao expresó sentirse agradecido por el apoyo de sus compueblanos que desde antes de aspirar a un cargo político lo han respetado y lo han querido.

Dijo que desistió de hacer una caravana por la protección contra el coronavirus y el distanciamiento social. “No quería poner en riesgo a mi gente”.

Contó que su “prioridad 1 A” será crear fuentes de empleos, en especial para los jóvenes y las amas de casa.

Sobre el presidente electo Luis Abinader reveló que lo conoce desde hace un tiempo. “Sé quien es y sé que va a hacer lo mejor para que el país tenga el verdadero cambio que necesita”, manifestó al tiempo de felicitarlo nuevamente.

Desde hace muchos años El Torito había mostrado su interés de incursionar en la política.