$!Héctor Acosta está de luto: “Hoy se me fue alguien a quien siempre respeté”

View this post on Instagram

Acaba de fallecer la personas que por mas de 14 años estuvo a mi lado y el de toda la empresa Hector Acosta y Orquesta. William torres. De esos seres humanos que no se vuelven a repetir , de esas personas que llegan al mundo para servir, para dar cariño, respeto, solidario, y con un corazon tan limpio como su alma. Hoy se me fue alguien a quien siempre respete, y siento la tranquilidad del deber cumplido porque le reconoci su valor en vida. Dios te guarde gran amigo.