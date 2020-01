$!Héctor Acosta resalta valor humano y ético de su esposa

El cantante Héctor Acosta compartió este domingo la felicidad que vive desde hace ocho años con su esposa Eraleisy Lenina Vásquez López.

Así lo hizo saber el artista a través de su cuenta de Instagram al subir una fotografía que rememora el 19 de enero de 2012 cuando contrajo matrimonio Eraleisy.

“Un día como hoy 19 de enero del año 2012 Dios me concedió el privilegio de contraer matrimonio con una mujer hermosa por dentro y por fuera. Con valores humanos y éticos que resaltan aún más su belleza. Me enseñó a que en la vida lo más importante es alimentar el amor a cada segundo con respeto y solidaridad. Madre que me ha dado niñas hermosas y en salud, las cuales son partes de nuestra bendición de vida. Hoy es un día de celebración. Esta de aniversario el amor de Eraleisy y Héctor. Dios te bendiga mi vida. Son 8 años, y contando”, escribió.

De inmediato sus seguidores compartieron la alegría del artista.