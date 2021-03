$!Héctor Acosta revela los merengueros que lo rechazaron en sus inicios y las polémicas razones

El merenguero Héctor Acosta dio a conocer que en sus inicios musicales fue rechazado por diversas orquestas, que en esa época se encontraban en su auge, por carecer de tamaño y otros dotes artísticos que en ese momento eran importantes.

“El Torito” habló sobre su trayectoria musical durante una entrevista con el comunicador Iván Ruiz en el programa Énfasis, que se transmite por Color Visión, donde además narró como fue su primera vez en una tarima en su ciudad natal Bonao.

Según el actual senador de la provincia Monseñor Nouel, todo inició cuando en ese momento Los Hermanos Rosario tocaban en una fiesta en su pueblo y Toño Rosario estaba preso en Mao, y Rafa estaba explotado cantando solo.

“Cuando eso en la orquesta estaba Francis y la otra hermana bailando. Y en los pueblos cuando los muchachos tienen talento la misma gente de los pueblos se encarga de decirle a los dueños de grupo, mira ahí hay un muchacho que canta igualito que Toño, para que le den un chance”, a tal punto de que me dejaron subir a tarima”, contó el Torito.

El merenguero subió a la tarima a cantar el tema “Adolescente”, que lo cantaba Toño Rosario, terminó ese tema y a Gerardo Díaz “El Toro” le gustó. Entonces, le dijo a Rafa “deja que él haga otro y terminé haciendo el set completo, siete temas. De ahí la gente me sacó cargado”.

“A mi me rechazó Aníbal Bravo, me rechazó Bonny Cepeda, me rechazaron los mismos Hermanos Rosario porque solo dure entre 15 o 20 días con ellos”, dijo.

Manifestó que, en un baile en la comunidad de San José de las Matas, Rafa Rosario estaba ronco y el tuvo que abrir el set.