$!Héctor Acosta sobre heridos en accidente: “Oremos para que tengan pronta recuperación”

View this post on Instagram

SALUDOS. POR RESPETO A LOS HERIDOS Y SUS FAMILIARES HE DECIDIDO SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE ESTA NOCHE EN MOCA. PRIMERO ESTÁ LA SALUD ANTES QUE CUALQUIER COSA. OREMOS PARA QUE TENGAN PRONTA RECUPERACION. DE MI PARTE TODO MEJORANDO DE ESTE LADO. GRACIAS A TODOS POR SU PREOCUPACION.