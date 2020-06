Heidy Brown afirma hizo las paces con Vakeró: “Los verdaderos amigos no se dejan ir”

“Los verdaderos amigos no se dejan ir, gracias @vakero por este gesto que no me lo esperaba de verdad. Los amigos pelean, tienen desacuerdos pero solos los reales y los que realmente se valoran ponen a un lado sus diferencias y le dan paso a la calidad humana, eres un caballero, admiración y respeto siempre mi gran amigo. TKM mi loco y como dices tu:́ ‘Una vez se es amigo, se es amigo para siempre’”, fueron las palabras de la cantante mostrando, además, un peluche que le regaló Manuel Varet, nombre de pila de Vakeró.

La controversia

Hace unos días Heidy Brown aseguró que no anda en “busca de sonido”, como han sugerido los usuarios en las redes sociales, además de otras críticas, luego de enviar un acto de advertencia a Vakeró por las escenas utilizadas en el videoclip de “Mi loca”.

“Nunca he sido una persona que se ha visto envuelta en escándalos. He recibido ataques feos por parte de los seguidores de Vakeró que creen que esto lo hago por algo a cambio o porque me dio para molestar... Esto no se trata de buscar sonido, hay un montón de maneras de hacerlo. Me habría puesto a inventar una relación sentimental con él o me pondría a hablar de la razón por la que él me pidió perdón luego del rodaje, a lo que preferí no revivir esa parte”, escribió en el largo mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

Manifestó que lo único que pedía en ese momento era que editen el videoclip de “Mi loca” y lo vuelvan a relanzar.

Por su parte, Manuel Varet, nombre de pila de Vakeró, aclaró que está en la disposición de retirar el video de todas las plataformas virtuales si “con esto puedo devolverle la tranquilidad y recuperar la buena vibra que siempre hemos tenido”.