$!Hijo de Gustavo Cerati ataca a Shakira

Luego de que Shakira mostrara su pesar por la muerte de su exsuegro, el expresidente argentino Fernando De la Rúa, muchos usuarios criticaron el mensaje, considerando que el padre de su exnovio por 10 años, Antonio de la Rúa, no hizo un buen gobierno.

El hijo del fenecido líder de la banda argentina Soda Estéreo arremetió contra Shakira con un tuit que dejó mucho de que hablar.

“Shakira nunca se dio cuenta dónde estaban los ladrones porque estaban al lado de ella”, fue el mensaje escrito por Benito Cerati, el hijo de Gustavo Cerati que desató la controversia.

El joven agregó que el gobierno de De la Rúa fue un fracaso y se defendió de los seguidores del exmandatario.

“Está re bueno apoyar la cabeza en mi almohada y saber que no escondo nada, que no vivo con mentiras, que mis vínculos son todos sanos y/o ya sanaron, que no tengo nada de lo que me arrepienta. La gente tiene severas faltas en tema tolerancia y comprensión. Me siento orgulloso de tener ambas”, concluyó Cerati.

Fue durante su mandato que se produjo el ‘corralito’, el término que le puso el pueblo a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa el 3 de diciembre de 2001, y que se prolongó por casi un año.