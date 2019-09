Hijo de Pavel Núñez: “Adoro a mi papá, pero quiero hacer mi propia carrera”

De su madre confiesa ha recibido mucha ayuda en su camino musical. “Ha sido una de las personas que me ha ayudado a lo largo de la vida . Siempre ha estado conmigo”, reiteró.

Mientras de su padre valora sus cualidades artísticas, y los consejos que constantemente le da: “él es un gran artista de la República Dominicana y lo admiro bastante, es muy sabio en verdad, me encanta porque tiene tantas frases que saca yo no sé de donde, me dijo una vez ‘la gloria es tan efímera como los aplausos”, señaló en referencia a la humildad que los artistas no deben perder a pesar del reconocimiento público.