$!Hillsong Worship la banda esperada por el público cristiano

La espera valió la pena. La noche de este sábado, miles de cristianos y seguidores de la popular y trascendental agrupación Hillsong Worship, corearon, saltaron y disfrutaron del tour There is More que por primera vez realizan en República Dominicana.

La lluvia no fue impedimento para que desde tempranas horas de la tarde, las personas acudieran al estadio Olímpico Félix Sánchez para disfrutar del evento iniciado por el Grupo Barak poco después de las 7:00 de la noche.

Barak, creó un ambiente de adoración y alabanza entre los asistentes el cual permaneció hasta el cierre del concierto.

Con una mezcla de canciones en inglés y español, la banda australiana cautivó al público dominicano.

Entre el repertorio de canciones coreadas por la multitud figuraron “Mi Roca” “No other name (no hay otro nombre)” “A ti me rindo”, “Aquí estoy”, “So will I (100 Billion X)” entre otras entonadas en compañía de los dominicanos que se desplazaron desde las diferentes regiones del país.