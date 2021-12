$!Homenaje a la canción dominicana

Hace 41 años se realizó el concierto “La antología de la música popular dominicana”.

La puesta en escena vuelve este sábado al Teatro Nacional, y tiene como protagonistas a Danny Rivera, Cecilia García y Maridalia Hernández.

El intérprete de “Amar o morir”, Danny Rivera, al hablar para Diario Libre, recordó que fue idea del hoy fallecido Yaqui Núñez del Risco. “Esto nació en un conversatorio cultural y bohemio, entre Yaqui y este servidor, con la capacidad que tenía Yaqui, quien se preocupaba por la cultura de su país. En esos días recordábamos canciones que en los años 70 no se les estaba dando la atención adecuada, le comenté”, rememoró Danny.

Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que hasta entonces no se había hecho una antología de la canción dominicana. A partir de ahí comenzó la búsqueda de canciones. “Yaqui escribió el libreto, luego buscamos al maestro Julio Alberto Hernández para la selección de los temas, lo visitamos y allí conocí a Maridalia Hernández”, narra Danny.

Hicieron un gran levantamiento de las canciones y posteriormente hablaron con el empresario César Suárez, quien produjo el show y además es el responsable de la celebración del 41 aniversario de la “Antología de la música popular dominicana”.

El maestro Jorge Taveras se encargó de trabajar los arreglos musicales, y se enamoró del proyecto.

“Cuando hicimos esa antología de la música y la cancionística dominicana junto a los músicos dominicanos, eso me hizo sentir muy dominicano. Cuando César Suárez me planteó que incorporáramos a Cecilia García y Maridalia Hernández, fue algo maravilloso. Con el talento de estas dos artistas extraordinarias el público va tener una gran entrega. Espero que esto se mantenga con nuevos compositores, que no deje ser un suceso de la historia, que sirva como un empuje para la cultura que era lo que deseaba Yaqui Núñez”, señaló.