$!Il Divo celebra trayectoria con sus grandes éxitos en Punta Cana

El poder de la música no está regido por géneros, idiomas o razas. Por eso, aunque muchos lo crean, no existe música para ricos o pobres, solo buena música. Esto se evidencia en el éxito a nivel popular que ha logrado Il Divo. Este cuarteto logró introducir nuevos colores a temas populares al utilizar sus voces excepcionales.

Celebración

Evolución

Para Marín Il Divo no es un concepto estático, entienden que siempre hay espacio para cosas buenas y por eso no le temen al auge de la música urbana en los últimos tiempos. “Nos encantaría trabajar la música urbana. Pienso que podemos incursionar en todo tipo de música. ¿A quién no le gustaría hacer un ‘Despacito’ con Luis Fonsi? La verdad es que hay muchos cantantes con los que nos gustaría trabajar. Hemos cantado con artistas menos clásicos como Celine Dion, Gloria Estefan, Enrique Iglesias y Kylie Minogue. Estamos abiertos a toda clase de música, pues los ritmos clásicos se pueden fusionar perfectamente. No descartamos hacer un rap con 50 Cent o Eminem, y también podemos hacer un reguetón. Mientras se cree buena música, buena melodía, podemos trabajar con eso”. Para su presentación en el país esperan complacer a los dominicanos con sus grandes éxitos como “Regresa a mí”, “Solo otra vez”, “My way”, “Amazing Grace” y “Without You”.

“Tenemos cumbia, salsa, canciones con mucho ritmo y baladas, va a ser un show único. Luego salimos de gira por Estados Unidos y Europa”, adelantó el tenor a DL.